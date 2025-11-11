Уличный гонщик Белый хастлер устроил дрифт-тусовку в Петербурге и подставил своих «кентов»

Уличный гонщик под ником Белый хастлер организовал в Санкт-Петербурге нелегальную дрифт-тусовку, что привело к задержанию участников и эвакуации автомобилей на спецстоянку. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Полицейские выяснили, что группа сначала гоняла между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, а затем переместилась во Всеволожский район. Двадцатидвухлетний гонщик из Удмуртии, имеющий около 200 тысяч подписчиков в соцсетях, перед эвакуацией своей машины записал видео с извинениями на камеру.

Уличный гонщик Белый хастлер устроил дрифт-тусовку в Петербурге. Видео

У всех автомобилей участников обнаружили признаки изменения номерных агрегатов, что создаёт риск возбуждения уголовных дел помимо административных правонарушений.

