Найден утерянный Ford легенды мирового автоспорта Колина Макрея. Он был на парковке в Нижнем Новгороде

Уникальный Ford Focus RS-1, на котором готовился к гонкам знаменитый раллист Колин Макрей, спустя 15 лет нашли на парковке в Нижнем Новгороде. Машину оценивают в 35 миллионов рублей, сообщает SHOT.

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

С 1998 по 2000 год именно на этом Ford Focus RS-1 (M-Sport) Макрей готовился к выступлениям в ралли. В начале 2000-х семья гонщика передала автомобиль команде Ford, которая показывала его на международных выставках. Позже машину временно передали российским организаторам автошоу. Наши умельцы перебили гоночные номера с британских S9 FMC на российские V361 DRM, но сохранили оригинальный VIN. После чего след машины затерялся.

После гибели Макрея в 2007 году автомобиль оказался заброшенным, и с 2010 года считался исчезнувшим из списка коллекционных машин. Найденный Focus сохранил двигатель, салон и раму, однако кузов частично проржавел, отсутствует аккумулятор, а наклейки спонсоров почти стерлись. Эксперты полагают, что после восстановления стоимость автомобиля может превысить 35 миллионов рублей.

Колин Макрей считается одной из легенд мирового автоспорта. Он стал первым британским чемпионом мира по ралли и в 1995 году завоевал титул в составе команды Subaru. Позже его имя получила серия популярных компьютерных игр Colin McRae Rally. В сентябре 2007 года гонщик погиб в Шотландии в результате крушения личного вертолёта.

