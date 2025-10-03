Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 06:30

Найден утерянный Ford легенды мирового автоспорта Колина Макрея. Он был на парковке в Нижнем Новгороде

SHOT: В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в 35 млн

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Обложка © Telegram / SHOT

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Обложка © Telegram / SHOT

Уникальный Ford Focus RS-1, на котором готовился к гонкам знаменитый раллист Колин Макрей, спустя 15 лет нашли на парковке в Нижнем Новгороде. Машину оценивают в 35 миллионов рублей, сообщает SHOT.

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

С 1998 по 2000 год именно на этом Ford Focus RS-1 (M-Sport) Макрей готовился к выступлениям в ралли. В начале 2000-х семья гонщика передала автомобиль команде Ford, которая показывала его на международных выставках. Позже машину временно передали российским организаторам автошоу. Наши умельцы перебили гоночные номера с британских S9 FMC на российские V361 DRM, но сохранили оригинальный VIN. После чего след машины затерялся.

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

После гибели Макрея в 2007 году автомобиль оказался заброшенным, и с 2010 года считался исчезнувшим из списка коллекционных машин. Найденный Focus сохранил двигатель, салон и раму, однако кузов частично проржавел, отсутствует аккумулятор, а наклейки спонсоров почти стерлись. Эксперты полагают, что после восстановления стоимость автомобиля может превысить 35 миллионов рублей.

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

В России нашли пропавший Ford гонщика Колина Макрея, оценённый в ₽35 млн. Фото © Telegram / SHOT

Колин Макрей считается одной из легенд мирового автоспорта. Он стал первым британским чемпионом мира по ралли и в 1995 году завоевал титул в составе команды Subaru. Позже его имя получила серия популярных компьютерных игр Colin McRae Rally. В сентябре 2007 года гонщик погиб в Шотландии в результате крушения личного вертолёта.

Экипаж Cadillac Hertz Team Jota одержал победу в гонке 6 часов Сан-Паулу
Экипаж Cadillac Hertz Team Jota одержал победу в гонке 6 часов Сан-Паулу

Ранее 27 июля Бельгии прошёл 13-й этап чемпионата мира «Формулы-1» на трассе «Спа-Франкоршам». Победу в гонке одержал австралиец Оскар Пиастри из команды «Макларен». Вторым к финишу пришёл его напарник Ландо Норрис, а третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Старт заезда был отложен из-за плохой погоды.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar