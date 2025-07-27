Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1
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Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиатри стал триумфатором 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1», прошедшего на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам».
Пиастри финишировал первым, опередив своего напарника по команде — британца Ландо Норриса, который занял второе место. Замкнул тройку призёров Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Гонка началась с задержкой из-за неблагоприятных погодных условий.
Эта победа позволила Пиастри укрепить лидерство в личном зачёте — теперь у него 266 очков. Норрис остаётся вторым (250 очков), а Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третьим (185). В командном зачёте «Макларен» (516 очков) уверенно лидирует, опережая «Феррари» (248) и «Мерседес» (220).
Ранее экипаж Cadillac Hertz Team Jota в составе британцев Алекса Линна и Уилла Стивенса, а также француза Нормана Нато стал триумфатором пятого этапа чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) — «6 часов Сан-Паулу». За отведённые 6 часов 19,732 секунды гонщики преодолели 242 круга. В категории LMGT3 экипаж The Bend Team WRT на BMW M4, в котором участвовал российский пилот Тимур Богуславский, финишировал 12-м.