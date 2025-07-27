Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1

Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиатри стал триумфатором 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1», прошедшего на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам».

Пиастри финишировал первым, опередив своего напарника по команде — британца Ландо Норриса, который занял второе место. Замкнул тройку призёров Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Гонка началась с задержкой из-за неблагоприятных погодных условий.

Эта победа позволила Пиастри укрепить лидерство в личном зачёте — теперь у него 266 очков. Норрис остаётся вторым (250 очков), а Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третьим (185). В командном зачёте «Макларен» (516 очков) уверенно лидирует, опережая «Феррари» (248) и «Мерседес» (220).