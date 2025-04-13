Тяжелобольной гонщик Шумахер с помощью жены оставил автограф на шлеме
Daily Mail: Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона
Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер сделал свой вклад в благотворительный аукцион Джеки Стюарта и оставил свой автограф на гоночном шлеме. Инициалы великого гонщика были нанесены при помощи супруги спортсмена Коринны Шумахер.
При этом в издании Daily Mail отметили, что нынешний автограф немца из его инициалов «M.S.» заметно отличается от его прежних подписей. Однако Стюарт подчеркнул, что участие Шумахера в этом благородном деле стало крайне важным событием.
Кроме знаменитого немецкого гонщика шлем подписали 19 других чемпионов «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера остается крайне тяжёлым. Он больше не может выражать свои мысли вербально и нуждается в постоянном уходе и поддержке со стороны опекунов.