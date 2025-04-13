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13 апреля, 10:01

Тяжелобольной гонщик Шумахер с помощью жены оставил автограф на шлеме

Daily Mail: Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона

Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS

Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер сделал свой вклад в благотворительный аукцион Джеки Стюарта и оставил свой автограф на гоночном шлеме. Инициалы великого гонщика были нанесены при помощи супруги спортсмена Коринны Шумахер.

При этом в издании Daily Mail отметили, что нынешний автограф немца из его инициалов «M.S.» заметно отличается от его прежних подписей. Однако Стюарт подчеркнул, что участие Шумахера в этом благородном деле стало крайне важным событием.

Кроме знаменитого немецкого гонщика шлем подписали 19 других чемпионов «Формулы-1».

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Ранее сообщалось, что состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера остается крайне тяжёлым. Он больше не может выражать свои мысли вербально и нуждается в постоянном уходе и поддержке со стороны опекунов.

Ольга Сливченко
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