Тяжелобольной гонщик Шумахер с помощью жены оставил автограф на шлеме

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер сделал свой вклад в благотворительный аукцион Джеки Стюарта и оставил свой автограф на гоночном шлеме. Инициалы великого гонщика были нанесены при помощи супруги спортсмена Коринны Шумахер.

При этом в издании Daily Mail отметили, что нынешний автограф немца из его инициалов «M.S.» заметно отличается от его прежних подписей. Однако Стюарт подчеркнул, что участие Шумахера в этом благородном деле стало крайне важным событием.

Кроме знаменитого немецкого гонщика шлем подписали 19 других чемпионов «Формулы-1».