«Ситуация очень печальная»: Стало известно об ухудшении состояния Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Михаэль Шумахер больше не способен выражать свои мысли вербально. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на слова репортёра немецкого телеканала RTL Феликса Горнера.

По информации издания, за Шумахером ухаживают медики, а также его супруга Коринна в доме на озеро Женева в Швейцарии. Близкие бывшего гонщика оберегают его личную жизнь после того, как в 2013 году он получил тяжёлую травму головы из-за несчастного случая во время катания на горных лыжах. Тогда Шумахера на вертолёте доставили в больницу, впоследствии он перенёс несколько операций. При этом почти не поступало достоверных сведений о состоянии бывшего гонщика в последние несколько лет.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. Он больше не может выражать свои мысли вербально», — пояснил журналист.

Михаэлю Шумахеру 56 лет. Гонщик завершил карьеру в 2012 году. В 2021-м вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и общению с окружающим.