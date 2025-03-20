Умер Эдди Джордан, который привёл в «Формулу-1» Михаэля Шумахера

Основатель и бывший владелец ныне не существующей команды «Формулы-1» Эдмунд (Эдди) Джордан умер ЮАР в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление его семьи.

«Эдди скончался в окружении семьи в Кейптауне рано утром 20 марта в возрасте 76 лет, после того как на протяжении 12 месяцев боролся с агрессивной формой рака простаты», — говорится в заявлении родных Джордана.

Уроженец Ирландии выступал в разных гоночных сериях, например «Формула-3», «Формула-Форд», участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1981 году. В 1991-м он основал собственную команду, которая до 2005 года выступала в «Формуле-1». Именно в составе «Джордана» в 1991-м дебютировал в «королевских автогонках» будущий семикратный чемпион немец Михаэль Шумахер. Однако самым успешным для команды был сезон 1999 года, когда другой немец Хайнц-Харальд Френтцен занял третье место в общем зачёте, а в паре с Деймоном Хиллом обеспечил «Джордану» третье место в Кубке конструкторов.

В 2005 году «Джордан» купила российская компания «Мидланд», а потом её перепродали нидерландской фирме «Спайкер». В 2007 году состоялась очередная продажа, команда стала носить название «Форс Индия». Она выступала до 2018 года, после чего на её основа была сформирована новая команда — Racing Point. В 2020 году её переименовали в «Астон Мартин», за который в текущем сезоне выступают Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — сын владельца команды канадского бизнесмена Лоуренса Стролла.