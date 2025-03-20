Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 15:10

Умер Эдди Джордан, который привёл в «Формулу-1» Михаэля Шумахера

Экс-владелец команды «Формулы-1» Jordan Эдди Джордан умер на 77-м году жизни

Эдди Джордан. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Эдди Джордан. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Основатель и бывший владелец ныне не существующей команды «Формулы-1» Эдмунд (Эдди) Джордан умер ЮАР в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление его семьи.

«Эдди скончался в окружении семьи в Кейптауне рано утром 20 марта в возрасте 76 лет, после того как на протяжении 12 месяцев боролся с агрессивной формой рака простаты», — говорится в заявлении родных Джордана.

Уроженец Ирландии выступал в разных гоночных сериях, например «Формула-3», «Формула-Форд», участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1981 году. В 1991-м он основал собственную команду, которая до 2005 года выступала в «Формуле-1». Именно в составе «Джордана» в 1991-м дебютировал в «королевских автогонках» будущий семикратный чемпион немец Михаэль Шумахер. Однако самым успешным для команды был сезон 1999 года, когда другой немец Хайнц-Харальд Френтцен занял третье место в общем зачёте, а в паре с Деймоном Хиллом обеспечил «Джордану» третье место в Кубке конструкторов.

В 2005 году «Джордан» купила российская компания «Мидланд», а потом её перепродали нидерландской фирме «Спайкер». В 2007 году состоялась очередная продажа, команда стала носить название «Форс Индия». Она выступала до 2018 года, после чего на её основа была сформирована новая команда — Racing Point. В 2020 году её переименовали в «Астон Мартин», за который в текущем сезоне выступают Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — сын владельца команды канадского бизнесмена Лоуренса Стролла.

Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы
Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы

Ранее «Формула-1» объявила о появлении команды «Кадиллак» в чемпионате с 2026 года. Её владельцем будет General Motors.

Никита Никонов
  • Новости
  • Формула-1
  • Автоспорт
  • Михаэль Шумахер
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar