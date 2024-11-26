«Формула-1» объявила о появлении команды «Кадиллак» в чемпионате с 2026 года
Компания General Motors официально присоединится к чемпионату «Формулы-1» в 2026 году, представив свою команду под брендом «Кадиллак». Это стало известно из официального заявления, опубликованного F1 в соцсети Х.
В первые два года команда будет выступать с клиентскими двигателями, а разработка собственного силового агрегата завершится к 2028 году. С этого момента «Кадиллак» станет полноценной заводской командой.
Инфраструктурой для подготовки команды станет база «Андретти Глобал», расположенная в Сильверстоуне, которая уже начала свою работу.
Напомним, в середине октября последний российский гонщик в «Формуле-1» объявил о завершении карьеры. Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в главную гоночную лигу мира, несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. Победителем нынешнего сезона стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Это уже четвёртая победа нидерландского пилота в главной гоночной серии.