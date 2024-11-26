«Формула-1» объявила о появлении команды «Кадиллак» в чемпионате с 2026 года

Компания General Motors официально присоединится к чемпионату «Формулы-1» в 2026 году, представив свою команду под брендом «Кадиллак». Это стало известно из официального заявления, опубликованного F1 в соцсети Х.

В первые два года команда будет выступать с клиентскими двигателями, а разработка собственного силового агрегата завершится к 2028 году. С этого момента «Кадиллак» станет полноценной заводской командой.

Инфраструктурой для подготовки команды станет база «Андретти Глобал», расположенная в Сильверстоуне, которая уже начала свою работу.