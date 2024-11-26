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25 ноября, 21:48

«Формула-1» объявила о появлении команды «Кадиллак» в чемпионате с 2026 года

Возможный болид Cadillac в «Формуле-1». Обложка © Х / Fastest Pitstop

Возможный болид Cadillac в «Формуле-1». Обложка © Х / Fastest Pitstop

Компания General Motors официально присоединится к чемпионату «Формулы-1» в 2026 году, представив свою команду под брендом «Кадиллак». Это стало известно из официального заявления, опубликованного F1 в соцсети Х.

В первые два года команда будет выступать с клиентскими двигателями, а разработка собственного силового агрегата завершится к 2028 году. С этого момента «Кадиллак» станет полноценной заводской командой.

Инфраструктурой для подготовки команды станет база «Андретти Глобал», расположенная в Сильверстоуне, которая уже начала свою работу.

Гоночного директора «Формулы-1» отправили в отставку
Гоночного директора «Формулы-1» отправили в отставку

Напомним, в середине октября последний российский гонщик в «Формуле-1» объявил о завершении карьеры. Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в главную гоночную лигу мира, несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. Победителем нынешнего сезона стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Это уже четвёртая победа нидерландского пилота в главной гоночной серии.

Артём Гапоненко
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