Гоночного директора «Формулы-1» отправили в отставку

Нильс Виттих покидает пост гоночного директора «Формулы-1». Эта информация была опубликована в аккаунте серии в соцсети X. Его заменит Руи Маркес, который ранее занимал аналогичную должность в «Формуле-2» и «Формуле-3».

FIA выразила благодарность Виттиху за профессионализм и преданность делу, отмечая, что он исполнял свои обязанности на высоком уровне. Сам Виттих, в свою очередь, заявил motorsport-magazin.com, что не подавал в отставку.

По данным портала, решение о его увольнении было принято незадолго до официального сообщения. Журналист Sky Sports Крейг Слейтер сообщил, что 52-летний немец Виттих был уволен из-за разногласий с президентом FIA Мухаммедом бин Сулайемом и принятия спорных решений.