Гоночного директора «Формулы-1» отправили в отставку
Нильс Виттих покинул пост гоночного директора «Формулы-1»
Бывший гоночный директор «Формулы-1»Нильс Виттих. Обложка © Х / Formula 1
Нильс Виттих покидает пост гоночного директора «Формулы-1». Эта информация была опубликована в аккаунте серии в соцсети X. Его заменит Руи Маркес, который ранее занимал аналогичную должность в «Формуле-2» и «Формуле-3».
FIA выразила благодарность Виттиху за профессионализм и преданность делу, отмечая, что он исполнял свои обязанности на высоком уровне. Сам Виттих, в свою очередь, заявил motorsport-magazin.com, что не подавал в отставку.
По данным портала, решение о его увольнении было принято незадолго до официального сообщения. Журналист Sky Sports Крейг Слейтер сообщил, что 52-летний немец Виттих был уволен из-за разногласий с президентом FIA Мухаммедом бин Сулайемом и принятия спорных решений.
Напомним, в середине октября последний российский гонщик в «Формуле-1» объявил о завершении карьеры. Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в главную гоночную лигу мира, несмотря на то, что с него сняли европейские санкции. По словам спортсмена, по достижении 25-летнего возраста он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».