Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 23:22

Варан стал причиной остановки финальной тренировки «Формулы-1»

Варан на тренировке Гран-при Сингапура «Формулы-1». Обложка © Кадр трансляции F-1

Варан на тренировке Гран-при Сингапура «Формулы-1». Обложка © Кадр трансляции F-1

Выбежавший на трассу варан прервал финальную тренировку перед Гран-при Сингапура «Формулы-1». Телекамеры зафиксировали момент, когда ящерица пересекала гоночную полосу.

Стюарды вывесили красный флаг. После того, ящерица покинула дорогу, сессия возобновилась.

Австралиец Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Австралиец Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

А вот квалификация в Сингапуре завершилась аварией испанского гонщика команды «Феррари» Карлоса Сайнса. Это произошло в третьем сегменте заезда. Сам пилот не пострадал. Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье и начнётся в 15:00 по московскому времени.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров