Варан стал причиной остановки финальной тренировки «Формулы-1»
Варан на тренировке Гран-при Сингапура «Формулы-1». Обложка © Кадр трансляции F-1
Выбежавший на трассу варан прервал финальную тренировку перед Гран-при Сингапура «Формулы-1». Телекамеры зафиксировали момент, когда ящерица пересекала гоночную полосу.
Стюарды вывесили красный флаг. После того, ящерица покинула дорогу, сессия возобновилась.
А вот квалификация в Сингапуре завершилась аварией испанского гонщика команды «Феррари» Карлоса Сайнса. Это произошло в третьем сегменте заезда. Сам пилот не пострадал. Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье и начнётся в 15:00 по московскому времени.