Варан стал причиной остановки финальной тренировки «Формулы-1»

А вот квалификация в Сингапуре завершилась аварией испанского гонщика команды «Феррари» Карлоса Сайнса. Это произошло в третьем сегменте заезда. Сам пилот не пострадал. Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье и начнётся в 15:00 по московскому времени.