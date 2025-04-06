Тяжелобольной гонщик Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой, у него родилась внучка. Об этом рассказала 29-летняя дочь экс-гонщика Джина в своих социальных сетях.

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gina_schumacher

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. <...> Мы невероятно счастливы, что ты есть в нашей жизни», — написала она.

Девочка появилась на свет в браке Джины со спортсменом и прыгуном на лыжах Яном Бетке. Пара поженилась в сентябре прошлого года.