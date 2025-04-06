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6 апреля, 13:53

Тяжелобольной гонщик Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Михаэль Шумахер и его дочь Джина. Обложка © ТАСС / IMAGO/Marc John, imago images/Kräling

Михаэль Шумахер и его дочь Джина. Обложка © ТАСС / IMAGO/Marc John, imago images/Kräling

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой, у него родилась внучка. Об этом рассказала 29-летняя дочь экс-гонщика Джина в своих социальных сетях.

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gina_schumacher

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gina_schumacher

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. <...> Мы невероятно счастливы, что ты есть в нашей жизни», — написала она.

Девочка появилась на свет в браке Джины со спортсменом и прыгуном на лыжах Яном Бетке. Пара поженилась в сентябре прошлого года.

Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы
Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы

Ранее стало известно об ухудшении состояния 56-летнего Михаэля Шумахера. Бывший гонщик больше не способен выражать свои мысли вербально. Напомним, что семикратный чемпион «Формулы‑1» в 2013 году получил тяжёлую травму головы из-за несчастного случая во время катания на горных лыжах. Впоследствии он перенёс несколько операций.

Алена Пенчугина
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