Экипаж Cadillac Hertz Team Jota одержал победу в гонке 6 часов Сан-Паулу
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Экипаж Cadillac Hertz Team Jota в составе британцев Алекса Линна, Уилла Стивенса и француза Нормана Нато стал победителем гонки «6 часов Сан-Паулу» — пятого этапа чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).
Пилоты проехали 242 круга за 6 часов 19,732 секунды. Экипаж The Bend Team WRT на BMW M M4, в составе которого выступает россиянин Тимур Богуславский, занял 12-е место в категории LMGT3. Следующий этап чемпионата запланирован на 5-7 сентября и пройдёт в Остине (США).
Ранее в Мурманской области был задержан организатор гонки «Хибины», в ходе которой произошли трагические события, повлекшие гибель спортсменов. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия, направленные на установление степени вины задержанного. Напомним, во время трейлового забега «Хибины» погибли два спортсмена. По данным МЧС, резкое ухудшение погоды — сильный ветер, ливень и низкая температура — создало экстремальные условия в горах.