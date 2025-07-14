Экипаж Cadillac Hertz Team Jota одержал победу в гонке 6 часов Сан-Паулу

Экипаж Cadillac Hertz Team Jota в составе британцев Алекса Линна, Уилла Стивенса и француза Нормана Нато стал победителем гонки «6 часов Сан-Паулу» — пятого этапа чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Пилоты проехали 242 круга за 6 часов 19,732 секунды. Экипаж The Bend Team WRT на BMW M M4, в составе которого выступает россиянин Тимур Богуславский, занял 12-е место в категории LMGT3. Следующий этап чемпионата запланирован на 5-7 сентября и пройдёт в Остине (США).