Организаторы трейла в Хибинах проигнорировали предупреждения МЧС об опасности

Несмотря на штормовые предупреждения, организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» приняли решение о проведении гонки, что привело к трагическим последствиям. Об этом РИА «Новости» сообщила глава пресс-службы регионального управления МЧС России Дина Рыгина.

По словам Рыгиной, в течение последних трёх суток в Мурманской области наблюдались неблагоприятные метеоусловия, характеризующиеся сильным дождём, ветром и снегом.

«Все дни Главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — заявила она.

Одна из участниц отметила, что, по её мнению, организаторы сделали всё возможное для обеспечения безопасности участников, предупредив о плохой погоде, предложив изменить маршрут и тщательно проверив экипировку. На самой трассе, по её словам, была хорошо организована разметка, а другие бегуны всегда находились поблизости.