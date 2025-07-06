«Ребята, это жесть»: Появилось видео с марафона в Хибинах, где погибли два человека
Mash: Участник трейла в Хибинах записал видео с жуткими погодными условиями
Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025
Кадры с ультрамарафона «Хибины», ставшего роковым для двух участников забега по пересечённой местности, были опубликованы в Сети. Видео снял один из участников трейла, и на нём видно, что мероприятие проходило в экстремальных погодных условиях: заснеженные вершины и свирепый ветер. Об этом сообщает Mash.
Кадры с марафона в Хибинах, где погибли два участника. Видео © Telegram / Mash
За кадром участник спортивного мероприятия называет его «переделкой», в которую он ещё никогда не попадал.
Судя по данным из группы, в которой публиковались срочные новости о ходе забега, не всё шло гладко. Многие участники сходили с дистанции, жаловались на плохое самочувствие. Впоследствии организаторы начали эвакуацию всех марафонцев.
Роковой марафон, стартовавший 5 июля в Мурманской области, едва не был отменён. Организаторы, осознавая потенциальную опасность, планировали отменить забег за 24 часа до его начала, но в итоге дали добро на проведение, несмотря на ухудшение погоды.
Напомним, что в Мурманской области на горном массиве погибли два участника трейла «Хибины». Предварительной причиной трагедии стали крайне сложные погодные условия. В настоящее время правоохранители начали расследование трагичного инцидента. По предварительным данным, причиной смерти двух человек — 61-летней Ирины из Санкт-Петербурга и 47-летнего Евгения из Москвы — стало переохлаждение. СК возбудил уголовное дело.