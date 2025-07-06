«Ребята, это жесть»: Появилось видео с марафона в Хибинах, где погибли два человека

Кадры с ультрамарафона «Хибины», ставшего роковым для двух участников забега по пересечённой местности, были опубликованы в Сети. Видео снял один из участников трейла, и на нём видно, что мероприятие проходило в экстремальных погодных условиях: заснеженные вершины и свирепый ветер. Об этом сообщает Mash.

Кадры с марафона в Хибинах, где погибли два участника. Видео © Telegram / Mash

За кадром участник спортивного мероприятия называет его «переделкой», в которую он ещё никогда не попадал.

Судя по данным из группы, в которой публиковались срочные новости о ходе забега, не всё шло гладко. Многие участники сходили с дистанции, жаловались на плохое самочувствие. Впоследствии организаторы начали эвакуацию всех марафонцев.

Роковой марафон, стартовавший 5 июля в Мурманской области, едва не был отменён. Организаторы, осознавая потенциальную опасность, планировали отменить забег за 24 часа до его начала, но в итоге дали добро на проведение, несмотря на ухудшение погоды.