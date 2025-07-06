Названа причина смерти участников трейла «Хибины» под Мурманском

В Мурманской области продолжают выяснять обстоятельства гибели двух участников трейл-забега «Хибины». По данным телеграм-канала Mash, смерть наступила в результате сильного переохлаждения.

Один из ультрамарафонцев, участвовавших в забеге, поделился кадрами с места событий и описанием условий: на перевале был мокрый снег, пронизывающий ветер свыше 20 м/с и температура около нуля. Видимость была почти нулевой, что сильно усложняло передвижение участников. Всем пришлось идти по скользким каменистым тропам и заснеженным ущельям.

Кадры, снятые участником спортфита. Видео © Telegram / Mash

Представители гонки пока не комментируют произошедшее, ожидая официальных результатов расследования. В спортивном сообществе уже звучат призывы к пересмотру правил проведения подобных экстремальных забегов.

К слову, трейл «Хибины» считается одним из самых сложных в России. В 2023 году маршрут был особенно опасен из-за аномально раннего снегопада в горах.