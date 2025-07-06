Названа причина смерти участников трейла «Хибины» под Мурманском
Mash: Причиной гибели спортсменов во время забега «Хибины» стало переохлаждение
В Мурманской области продолжают выяснять обстоятельства гибели двух участников трейл-забега «Хибины». По данным телеграм-канала Mash, смерть наступила в результате сильного переохлаждения.
Один из ультрамарафонцев, участвовавших в забеге, поделился кадрами с места событий и описанием условий: на перевале был мокрый снег, пронизывающий ветер свыше 20 м/с и температура около нуля. Видимость была почти нулевой, что сильно усложняло передвижение участников. Всем пришлось идти по скользким каменистым тропам и заснеженным ущельям.
Кадры, снятые участником спортфита. Видео © Telegram / Mash
Представители гонки пока не комментируют произошедшее, ожидая официальных результатов расследования. В спортивном сообществе уже звучат призывы к пересмотру правил проведения подобных экстремальных забегов.
К слову, трейл «Хибины» считается одним из самых сложных в России. В 2023 году маршрут был особенно опасен из-за аномально раннего снегопада в горах.
Напомним, в Мурманской области произошло чрезвычайное происшествие во время проведения ультратрейла «Хибины». Два участника соревнований погибли при прохождении маршрута. Предварительной причиной трагедии губернатор области Андрей Чибис назвал экстремальные погодные условия, внезапно ухудшившиеся в горах.
Обложка © Telegram / Mash