Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 10:06

Названа причина смерти участников трейла «Хибины» под Мурманском

Mash: Причиной гибели спортсменов во время забега «Хибины» стало переохлаждение

В Мурманской области продолжают выяснять обстоятельства гибели двух участников трейл-забега «Хибины». По данным телеграм-канала Mash, смерть наступила в результате сильного переохлаждения.

Один из ультрамарафонцев, участвовавших в забеге, поделился кадрами с места событий и описанием условий: на перевале был мокрый снег, пронизывающий ветер свыше 20 м/с и температура около нуля. Видимость была почти нулевой, что сильно усложняло передвижение участников. Всем пришлось идти по скользким каменистым тропам и заснеженным ущельям.

Кадры, снятые участником спортфита. Видео © Telegram / Mash

Представители гонки пока не комментируют произошедшее, ожидая официальных результатов расследования. В спортивном сообществе уже звучат призывы к пересмотру правил проведения подобных экстремальных забегов.

К слову, трейл «Хибины» считается одним из самых сложных в России. В 2023 году маршрут был особенно опасен из-за аномально раннего снегопада в горах.

Девушка насмерть разбилась во время фотосессии, упав с горы на Южном Урале
Девушка насмерть разбилась во время фотосессии, упав с горы на Южном Урале

Напомним, в Мурманской области произошло чрезвычайное происшествие во время проведения ультратрейла «Хибины». Два участника соревнований погибли при прохождении маршрута. Предварительной причиной трагедии губернатор области Андрей Чибис назвал экстремальные погодные условия, внезапно ухудшившиеся в горах.

Обложка © Telegram / Mash

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar