Организаторы смертельного марафона в Хибинах сократили маршрут перед трагедией
Mash: Организаторы сократили путь в Хибинах, но не спасли бегунов от трагедии
Хибины. Обложка © Telegram / Mash
Организаторы спортфеста в Хибинах сократили маршрут с 3,5 км до 1,4 км набора высоты из-за сложных условий. Однако даже облегчённая трасса оказалась экстремально сложной из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Mash.
Участники марафона попали в экстремальные условия: на перевале, где и без того были самые сложные участки трассы, их настиг ледяной шторм. Несмотря на то что организаторы заранее проверили прогноз и ожидали дождь лишь к следующему вечеру, погода резко ухудшилась — уже через час после старта начался сильный ливень, превративший маршрут в сплошное болото, а на перевале бегунов встретил пронизывающий ураганный ветер со снегом, значительно усложнивший и без того тяжёлые условия гонки.
Маршрут спортфеста. Фото © Telegram / Mash
«Большинство ответственно подошли к экипировке — термобельё с мембраной и специальная одежда. Но те, кто легкомысленно отнесся к снаряжению, пострадали», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Дорога и атрибуты участников. Фото © Telegram / Mash
К слову, организаторы не отменили забег. В Хибинах часто меняется погода, поэтому такие мероприятия требуют особой осторожности.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что лично проследит за ходом расследования трагического инцидента в Кировске, где погибли два человека. Согласно информации телеграм-канала Mash, причиной смерти стало критическое переохлаждение. В связи с гибелью участников трейла «Хибины» в Мурманской области было возбуждено уголовное дело.