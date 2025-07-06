Организаторы смертельного марафона в Хибинах сократили маршрут перед трагедией

Участники марафона попали в экстремальные условия: на перевале, где и без того были самые сложные участки трассы, их настиг ледяной шторм. Несмотря на то что организаторы заранее проверили прогноз и ожидали дождь лишь к следующему вечеру, погода резко ухудшилась — уже через час после старта начался сильный ливень, превративший маршрут в сплошное болото, а на перевале бегунов встретил пронизывающий ураганный ветер со снегом, значительно усложнивший и без того тяжёлые условия гонки.