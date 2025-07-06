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6 июля, 11:42

Организаторы смертельного марафона в Хибинах сократили маршрут перед трагедией

Mash: Организаторы сократили путь в Хибинах, но не спасли бегунов от трагедии

Хибины. Обложка © Telegram / Mash

Хибины. Обложка © Telegram / Mash

Организаторы спортфеста в Хибинах сократили маршрут с 3,5 км до 1,4 км набора высоты из-за сложных условий. Однако даже облегчённая трасса оказалась экстремально сложной из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Mash.

Участники марафона попали в экстремальные условия: на перевале, где и без того были самые сложные участки трассы, их настиг ледяной шторм. Несмотря на то что организаторы заранее проверили прогноз и ожидали дождь лишь к следующему вечеру, погода резко ухудшилась — уже через час после старта начался сильный ливень, превративший маршрут в сплошное болото, а на перевале бегунов встретил пронизывающий ураганный ветер со снегом, значительно усложнивший и без того тяжёлые условия гонки.

Маршрут спортфеста. Фото © Telegram / Mash

Маршрут спортфеста. Фото © Telegram / Mash

«Большинство ответственно подошли к экипировке — термобельё с мембраной и специальная одежда. Но те, кто легкомысленно отнесся к снаряжению, пострадали», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Дорога и атрибуты участников. Фото © Telegram / Mash

Дорога и атрибуты участников. Фото © Telegram / Mash

К слову, организаторы не отменили забег. В Хибинах часто меняется погода, поэтому такие мероприятия требуют особой осторожности.

Стало известно о роковом решении организаторов марафона в Хибинах, где погибли люди
Стало известно о роковом решении организаторов марафона в Хибинах, где погибли люди

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что лично проследит за ходом расследования трагического инцидента в Кировске, где погибли два человека. Согласно информации телеграм-канала Mash, причиной смерти стало критическое переохлаждение. В связи с гибелью участников трейла «Хибины» в Мурманской области было возбуждено уголовное дело.

Алиса Хуссаин
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