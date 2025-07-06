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Регион
6 июля, 10:08

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек во время марафона в Хибинах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По факту гибели двух человек во время трейла «Хибины» в Мурманской области было возбуждено уголовное дело. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — ответили в ведомстве.

По данным следователей, жительница Санкт-Петурбурга и мужчина из Москвы погибли в Кировске, где проходил забег в рамках спортивного мероприятия. Работники ведомства продолжают выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

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Ранее стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал держать ситуацию с гибелью двух человек в Кировске на личном контроле. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сложных погодных условий. Он также отметил, что спортивное мероприятие было организовано частной компанией.

Юлия Сафиулина
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