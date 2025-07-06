Стало известно о роковом решении организаторов марафона в Хибинах, где погибли люди
Марафон в Хибинах, где погибли два человека, могли отменить из-за плохой погоды
Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025
Стали известны имена погибших в ходе ультрамарафона в Хибинах на территории Мурманской области. Это 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. По сведениям Mash, ещё двое участников забега находятся в больнице с травмами средней тяжести.
Также выяснилось, что за 48 часов до трагедии организаторы планировали отменить мероприятие из-за штормового предупреждения и рекомендаций МЧС. Участников даже предупредили о возможной отмене забега. Тем не менее в последний момент решение было изменено, и марафон состоялся.
«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС, большая вероятность отмены забега на 15км — Перевал Географов», — отмечали организаторы в сообществе в VK.
В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Напомним, что трагедия на трейле «Хибины» (частные соревнования по бегу на пересечённой местности) в Мурманской области унесла жизни двух участников. По предварительным данным, причиной произошедшего стали суровые метеоусловия.