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Регион
6 июля, 09:53

Стало известно о роковом решении организаторов марафона в Хибинах, где погибли люди

Марафон в Хибинах, где погибли два человека, могли отменить из-за плохой погоды

Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025

Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025

Стали известны имена погибших в ходе ультрамарафона в Хибинах на территории Мурманской области. Это 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. По сведениям Mash, ещё двое участников забега находятся в больнице с травмами средней тяжести.

Также выяснилось, что за 48 часов до трагедии организаторы планировали отменить мероприятие из-за штормового предупреждения и рекомендаций МЧС. Участников даже предупредили о возможной отмене забега. Тем не менее в последний момент решение было изменено, и марафон состоялся.

«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС, большая вероятность отмены забега на 15кмПеревал Географов», — отмечали организаторы в сообществе в VK.

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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Напомним, что трагедия на трейле «Хибины» (частные соревнования по бегу на пересечённой местности) в Мурманской области унесла жизни двух участников. По предварительным данным, причиной произошедшего стали суровые метеоусловия.

Ольга Сливченко
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