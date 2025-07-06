Стало известно о роковом решении организаторов марафона в Хибинах, где погибли люди

Стали известны имена погибших в ходе ультрамарафона в Хибинах на территории Мурманской области. Это 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. По сведениям Mash, ещё двое участников забега находятся в больнице с травмами средней тяжести.

Также выяснилось, что за 48 часов до трагедии организаторы планировали отменить мероприятие из-за штормового предупреждения и рекомендаций МЧС. Участников даже предупредили о возможной отмене забега. Тем не менее в последний момент решение было изменено, и марафон состоялся.

«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС, большая вероятность отмены забега на 15км — Перевал Географов», — отмечали организаторы в сообществе в VK.

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.