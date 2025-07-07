Задержан организатор смертельной гонки «Хибины» в Мурманской области

В Мурманской области правоохранители взяли под стражу организатора гонки «Хибины», на которой скончались спортсмены. С такой информацией поделились экстренные службы с агентством РИА «Новости».

С задержанным уже начаты следственные процедуры, чтобы выяснить его ответственность и определить возможные меры пресечения, в то время как тень вины за случившееся ложится на неподготовленность к коварству северной стихии.