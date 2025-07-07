Задержан организатор смертельной гонки «Хибины» в Мурманской области
Локация спортфеста «Хибины» Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025
В Мурманской области правоохранители взяли под стражу организатора гонки «Хибины», на которой скончались спортсмены. С такой информацией поделились экстренные службы с агентством РИА «Новости».
С задержанным уже начаты следственные процедуры, чтобы выяснить его ответственность и определить возможные меры пресечения, в то время как тень вины за случившееся ложится на неподготовленность к коварству северной стихии.
Напомним, в Мурманской области во время трейлового забега «Хибины» погибли два спортсмена. По данным МЧС, резкое ухудшение погоды — сильный ветер, ливень и низкая температура — создало экстремальные условия в горах. Организаторы забега не смогли оперативно обеспечить безопасность, что привело к гибели бегунов. Причиной трагедии стали переохлаждение и сложный рельеф местности, помешавшие своевременной эвакуации. Ведётся расследование.