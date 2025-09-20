Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 15:38

Один из быстрейших гонщиков мира чуть не разбился на этапе Формулы-1

Пилот Макларена Пиастри разбил машину на трассе Формулы-1 в Баку

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Обложка © ТАСС / AP /Darko Bandic

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Обложка © ТАСС / AP /Darko Bandic

Лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию в квалификационной сессии этапа в Азербайджане, полностью уничтожив свой болид.

Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером. Квалификация в целом выдалась крайне рваной, так как стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за различных происшествий.

Лучшее время показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который и займёт первую позицию на стартовой решётке. Следом за ним расположился Карлос Сайнс из «Уильямса», замкнул тройку Кими Антонелли, представляющий «Мерседес».

Действующий чемпион мира Ферстаппен продолжает доминировать в королевских гонках, одержав четыре победы подряд с 2021 по 2024 год.

На Гран-при Нидерландов лиса едва не угодила под болид Формулы-1
На Гран-при Нидерландов лиса едва не угодила под болид Формулы-1

Ранее сообщалось, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо был госпитализирован в австралийском Квинсленде после аварии на мотоцикле. Даниэль Риккьярдо прибыл в Австралию для участия в конференции по недвижимости на Золотом побережье. Однако его визит омрачился происшествием: во время внетрассовой поездки на мотоцикле близ леса Дейнтри гонщик получил перелом ключицы.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar