Один из быстрейших гонщиков мира чуть не разбился на этапе Формулы-1

Лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию в квалификационной сессии этапа в Азербайджане, полностью уничтожив свой болид.

Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером. Квалификация в целом выдалась крайне рваной, так как стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за различных происшествий.

Лучшее время показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который и займёт первую позицию на стартовой решётке. Следом за ним расположился Карлос Сайнс из «Уильямса», замкнул тройку Кими Антонелли, представляющий «Мерседес».

Действующий чемпион мира Ферстаппен продолжает доминировать в королевских гонках, одержав четыре победы подряд с 2021 по 2024 год.