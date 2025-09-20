Один из быстрейших гонщиков мира чуть не разбился на этапе Формулы-1
Пилот Макларена Пиастри разбил машину на трассе Формулы-1 в Баку
Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Обложка © ТАСС / AP /Darko Bandic
Лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию в квалификационной сессии этапа в Азербайджане, полностью уничтожив свой болид.
Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером. Квалификация в целом выдалась крайне рваной, так как стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за различных происшествий.
Лучшее время показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который и займёт первую позицию на стартовой решётке. Следом за ним расположился Карлос Сайнс из «Уильямса», замкнул тройку Кими Антонелли, представляющий «Мерседес».
Действующий чемпион мира Ферстаппен продолжает доминировать в королевских гонках, одержав четыре победы подряд с 2021 по 2024 год.
Ранее сообщалось, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо был госпитализирован в австралийском Квинсленде после аварии на мотоцикле. Даниэль Риккьярдо прибыл в Австралию для участия в конференции по недвижимости на Золотом побережье. Однако его визит омрачился происшествием: во время внетрассовой поездки на мотоцикле близ леса Дейнтри гонщик получил перелом ключицы.