Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккьярдо попал в аварию на кроссовом мотоцикле

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо госпитализирован после аварии на мотоцикле в австралийском штате Квинсленд. Об этом пишет PlanetF1.

Инцидент произошёл в районе тропического леса Дейнтри, где гонщик катался на кроссовом мотоцикле. У Риккьярдо зафиксировали травму ключицы. Другие детали происшествия не уточняются. Ранее австралиец вернулся на родину, чтобы принять участие в конференции по недвижимости на Золотом побережье 11 августа.

Риккьярдо начал карьеру в «Формуле-1» в 2011 году, выступая за HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, Alpha Tauri и McLaren. На его счету восемь побед и 32 подиума, а среди партнёров по команде были Макс Ферстаппен и Даниил Квят.