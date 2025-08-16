Водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с троллейбусом в Краснодаре

В Краснодаре произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В центре Краснодара после ДТП с троллейбусом загорелся автомобиль. Видео © Telegram / Краснодар и край / 23 МВД

Авария случилась 16 августа на перекрёстке улиц Октябрьской и Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и не уступил дорогу общественному транспорту, что привело к столкновению. После удара автомобиль загорелся, мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда экстренных спецслужб.

«Сегодня в 16:40 водитель «Лада», двигаясь по улице Орджоникидзе, не предоставил преимущество в движении троллейбусу, двигающемуся по улице Октябрьской (главной дороге), и столкнулся с ним», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы — пожарные, полиция и скорая помощь. В МВД отметили, что пассажиры троллейбуса не пострадали. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.