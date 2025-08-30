На Гран-при Нидерландов лиса едва не угодила под болид Формулы-1

Во время квалификации Гран-при Нидерландов произошёл инцидент с участием дикого животного. Лиса едва не попала под колёса болида «Формулы-1». Об этом сообщили организаторы соревнований, поделившись видео в соцсетях.

Лиса успела пересечь трассу за считанные секунды до появления одного из пилотов. В результате инцидента никто не пострадал, квалификация была продолжена без задержек.

Ранее сообщалось, что экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккьярдо был госпитализирован в австралийском Квинсленде после аварии на мотоцикле. Инцидент произошел в районе тропического леса Дейнтри, где гонщик катался на кроссовом мотоцикле. У Риккьярдо диагностирована травма ключицы, другие подробности происшествия не разглашаются. Известно, что австралиец прибыл на родину для участия в конференции по недвижимости на Золотом побережье.