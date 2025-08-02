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2 августа, 07:04

Лису депортировали с острова в Прибайкалье за конфликт с ольхонской полёвкой

Обложка © ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Обложка © ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Зимний лёд стал мостом для необычного путешественника — рыжая лиса пробралась на остров Огой в Иркутской области, но обратно выбраться не смогла. За полгода на острове она привыкла к человеческому вниманию: туристы подкармливали её, фотографировали и даже позволяли гладить, но настало время принудительной депортации. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Наблюдая за местной экосистемой, учёные заметили, что присутствие хищницы нарушает спокойствие ольхонской полёвки — маленького грызуна, который является важной частью островного биоценоcа. Чтобы сохранить баланс и защитить мышиную популяцию, специалисты приняли решение выселить лисицу с острова.

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Запашный предостерёг россиян от селфи с лисами, пришедшими в город

Ранее в Крыму в детский лагерь «Морской» пожаловала лисица, покусавшая там пятерых детей и вожатого, который побежал отгонять животное от подростков. Хищница пролезла в палатки, которые из-за жары решили оставить открытыми, и начала кусаться во все стороны.

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Владимир Озеров
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