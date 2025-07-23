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23 июля, 01:00

Вызывайте специалистов: Запашный предостерёг россиян от селфи с лисами, пришедшими в город

Эдгард Запашный призвал не фотографироваться с дикими лисами, пришедшими в город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giedriius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giedriius

Появление диких животных в городах свидетельствует о проблемах в их естественной среде обитания. Известный дрессировщик Эдгард Запашный поделился с Life.ru важными советами, как правильно вести себя при встрече с дикими лисами в городских условиях.

Первое, что нужно осознавать, когда вы встречаете лису в Москве или другом городе, что животные в большие города заходят не от хорошей жизни. Они идут к человеку, которого они изначально боятся, только потому, что кормовая база в их естественной среде очень сильно меняется, и чаще всего меняется в негативную сторону. И это лишний раз аргумент против тех людей, которые говорят, что все животные должны бегать на свободе, им там хорошо, они там весёлые и счастливые. О медведях на Камчатке, тиграх на Дальнем Востоке, выходящих к людям – это не от хорошей жизни.

Эдгард Запашный

Дрессировщик

Первое, что нужно осознавать, когда вы встречаете лису в Москве или другом городе, что животные в большие города заходят не от хорошей жизни. Они идут к человеку, которого они изначально боятся, только потому, что кормовая база в их естественной среде очень сильно меняется, и чаще всего меняется в негативную сторону. И это лишний раз аргумент против тех людей, которые говорят, что все животные должны бегать на свободе, им там хорошо, они там весёлые и счастливые. О медведях на Камчатке, тиграх на Дальнем Востоке, выходящих к людям – это не от хорошей жизни.
Первое, что нужно осознавать, когда вы встречаете лису в Москве или другом городе, что животные в большие города заходят не от хорошей жизни. Они идут к человеку, которого они изначально боятся, только потому, что кормовая база в их естественной среде очень сильно меняется, и чаще всего меняется в негативную сторону. И это лишний раз аргумент против тех людей, которые говорят, что все животные должны бегать на свободе, им там хорошо, они там весёлые и счастливые. О медведях на Камчатке, тиграх на Дальнем Востоке, выходящих к людям – это не от хорошей жизни.

Запашный категорически предостерёг россиян от любого прямого контакта с городскими лисами. Желание помочь дикому животному, подкормив его, может обернуться против самого зверя. Лисица, привыкнув к лёгкой добыче, будет возвращаться в город снова и снова, подвергая себя опасности. Дрессировщик также напомнил, что животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства, и призвал не рисковать своим здоровьем ради мимолетного фото.

«Я призываю людей, которые вдруг увидели лисичку, не поддаваться эмоциям, не бежать за красивыми селфи и не пытаться эту лисичку поймать, чтобы потом куда-то её отнести. Опасность остаётся. Вызывайте специалистов, вызывайте МЧС, природоохранную организацию, решать вопрос должны компетентные органы», – посоветовал он.

Вместо попыток покормить или поймать лису, Запашный рекомендует дать ей возможность спокойно покинуть территорию, где её быть не должно, поскольку вмешательство в жизнь диких животных чаще всего приводит к негативным последствиям.

«Я не сторонник того, что диких животных вдруг люди начинают подкармливать, а потом жалуются, откуда они у нас тут все здесь взялись. Потому что всё это приведёт в дальнейшем к каким-то радикальным мерам. Животные либо будут уничтожены, либо покалечены», – подытожил Запашный.

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Ольга Годуненко
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