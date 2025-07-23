Вызывайте специалистов: Запашный предостерёг россиян от селфи с лисами, пришедшими в город

Первое, что нужно осознавать, когда вы встречаете лису в Москве или другом городе, что животные в большие города заходят не от хорошей жизни. Они идут к человеку, которого они изначально боятся, только потому, что кормовая база в их естественной среде очень сильно меняется, и чаще всего меняется в негативную сторону. И это лишний раз аргумент против тех людей, которые говорят, что все животные должны бегать на свободе, им там хорошо, они там весёлые и счастливые. О медведях на Камчатке, тиграх на Дальнем Востоке, выходящих к людям – это не от хорошей жизни.