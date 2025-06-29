Россияне стали чаще арендовать жилье для летнего отдыха на природе

В поисках съёмного жилья для летнего отдыха россияне прежде всего обращают внимание на близость к лесным массивам или водоёмам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование.

Молодое поколение, особенно зумеры, стремится к балансу между комфортом городской жизни и природной средой — так считают 23% опрошенных из этой возрастной группы. Почти четверть миллениалов и представителей старших возрастов отмечают важность доступности зеленых зон пешком.

Для тех, кто находится в возрасте от 29 до 38 лет, смена обстановки является значимым фактором — 19% респондентов выделяют это как преимущество аренды жилья в природной среде. Желание уединения чаще проявляют люди до 45 лет.

Несмотря на растущий интерес к отдыху на природе, 44% участников опроса предпочитают оставаться в пределах городской черты, подчёркивая важность наличия природных уголков недалеко от дома.

Частота выездов на природу также варьируется в зависимости от возраста: молодые россияне (18–28 лет) и респонденты в возрасте 39–45 лет стремятся посещать зелёные зоны еженедельно (по 30% в каждой группе). Миллениалы (29–39 лет) выбирают такие выезды примерно раз в месяц, а представители поколения X (старше 45 лет) отдыхают на природе лишь несколько раз за лето.