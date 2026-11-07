Вместе и после смерти: Федосееву-Шукшину похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище
Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится её супруг, писатель и режиссёр Василий Шукшин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь актрисы Ольгу.
Муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, советский писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Он скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину» и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка РСФСР скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели звезда «Калины красной» провела в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. О смерти актрисы сообщила её дочь Мария Шукшина, попросив поклонников помолиться за мать.