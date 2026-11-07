Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, 65-летняя Анастасия Воронина-Франсишку, может не приехать на похороны матери в Москву. По словам её сестры Ольги Шукшиной, у родственницы могут возникнуть сложности при пересечении российской границы из-за украинского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ольга предположила, что Анастасия появится в столице уже после похорон, «когда всё уляжется». По её словам, сестра неоднозначно воспринимает военный конфликт на Украине, а поездку дополнительно осложняет отсутствие российского паспорта.

Сейчас Воронина-Франсишку проживает в египетской Хургаде, где в 2018 году приобрела квартиру после продажи недвижимости в Киеве. По информации SHOT, она также бывает в украинской столице, где живёт её дочь Лаура.

Анастасия родилась в 1960 году в Ленинграде в первом браке Федосеевой-Шукшиной с актёром Вячеславом Ворониным. После развода родителей девочка осталась с отцом и его родственниками в Киеве, тогда как мать продолжила актёрскую карьеру в Москве.

Отношения Анастасии с Лидией Николаевной долгие годы оставались непростыми. Во взрослом возрасте старшая дочь пыталась восстановить общение с матерью, однако добиться прочного примирения им не удалось.

В 1998 году Воронину-Франсишку приговорили к трём с половиной годам лишения свободы по делу о перевозке наркотиков. Позднее она вышла на свободу по амнистии.