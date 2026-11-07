Дочь актрисы Марии Шукшиной, спортсменка Анна Шукшина обратилась к подписчикам после смерти своей знаменитой бабушки — народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В видеообращении в телеграм-канале она вспомнила счастливые моменты детства и призналась, что хранит исключительно тёплые воспоминания о близком человеке.

Видео © Telegram/Анна Шукшина – о спорте и не только

«Мне было хорошо в детстве с бабушкой. У меня только максимально хорошие воспоминания», — поделилась Анна.

Внучка актрисы назвала её жизнь долгой и интересной. По словам Шукшиной, далеко не каждому выпадает возможность прожить столь насыщенные 88 лет. Она пожелала бабушке упокоения и призвала своих подписчиков находить силы двигаться дальше, несмотря на горечь утраты.

«Пускай земля ей будет пухом, пускай её встретит Царство Божие», — сказала Анна.

Ранее Life.ru сообщил о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая последние недели провела в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. О кончине матери 7 ноября объявила заслуженная артистка России Мария Шукшина, попросив поклонников помолиться о ней.

Незадолго до трагедии Анна публично рассказывала о тяжёлом состоянии бабушки. По её словам, у артистки на фоне хронической сердечной недостаточности возникли осложнения с почками, а врачам пришлось прибегнуть к медикаментозной коме. При этом сама внучка признавалась, что не может навестить Лидию Николаевну из-за давнего конфликта с тётей Ольгой Шукшиной, которая ухаживала за матерью.

Между тем Ольга Шукшина рассказала, что медики до последнего боролись за жизнь её матери, однако возраст и истощение организма значительно ограничивали возможности лечения. По словам дочери актрисы, врачи неоднократно объясняли родственникам, что у пожилого человека практически не осталось внутренних резервов. Лидия Николаевна находилась в реанимации и нуждалась в искусственной вентиляции лёгких. По данным SHOT, причиной её смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также стали известны предварительные дата и место прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Церемонию планируют провести 10 ноября в Кунцевском зале прощания в Москве. Родные рассматривают возможность похоронить актрису на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным, который скончался в 1974 году. Окончательное решение о месте захоронения на момент публикации не подтверждено.