Церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной планируют провести 10 ноября в прощальном зале в Кунцеве на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы Ольга.

Ранее дочь артистки Ольга Шукшина рассказывала, что мать могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с её вторым супругом — писателем, актёром и режиссёром Василием Шукшиным. Он скончался 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Окончательное место захоронения пока не подтверждено.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Последние недели она провела в московской больнице, куда была госпитализирована в октябре из-за сердечной недостаточности. В начале ноября родственники сообщали, что актриса находится в тяжёлом состоянии и нуждается в искусственной вентиляции лёгких.