Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. Как сообщает SHOT, 88-летняя звезда «Калины красной» последние недели провела в реанимации. Врачи пытались стабилизировать её состояние, однако тяжёлое заболевание сердца привело к трагическому исходу.

Проблемы со здоровьем у Лидии Николаевны обострились ещё в начале октября. Актриса начала страдать от сильной одышки и с трудом передвигалась по собственной квартире. Несмотря на ухудшение самочувствия, обращаться за медицинской помощью она не спешила. В середине месяца её госпитализировали в одну из московских больниц.

Сердечные заболевания беспокоили Федосееву-Шукшину на протяжении нескольких лет. В октябре 2025 года артистке провели стентирование коронарных сосудов. Во время операции врачи восстановили кровоток в сердце, однако улучшение оказалось временным.

Уже в феврале 2026 года звезда советского кино вновь стала жаловаться на сильные боли в груди и затруднённое дыхание. Тогда медики выявили признаки сердечной недостаточности. Летом и осенью состояние актрисы продолжало вызывать опасения у близких.

Во время последней госпитализации к проблемам с сердцем, по сообщениям СМИ, добавились осложнения со стороны лёгких и почек. В частности, Mash писал о тяжёлой пневмонии, нарушении почечной функции и нестабильном сердечном ритме. Для поддержания жизненно важных функций артистке потребовалась интенсивная терапия.

В начале ноября врачи продолжали бороться за жизнь Федосеевой-Шукшиной. Дочь актрисы Ольга сообщала, что состояние матери остаётся тяжёлым, хотя и относительно стабильным. Лидия Николаевна находилась на искусственной вентиляции лёгких, ей проводили дополнительные обследования и необходимое лечение.

В последние дни родственники и друзья артистки ещё надеялись на улучшение. Как рассказывал Life.ru 28 октября, адвокат и близкая подруга Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник сообщила о временной стабилизации состояния. Тогда медики даже рассматривали возможность перевода пациентки из реанимации в обычную палату. По словам подруги, актриса хотела поскорее вернуться домой. Однако положительная динамика не сохранилась.

Серьёзность заболевания стала особенно очевидна к началу ноября. 2 ноября Life.ru сообщил, что народная артистка продолжает находиться в реанимации на аппарате ИВЛ. Родственники рассказали, что врачи планируют дополнительные обследования с участием профильных специалистов. Ещё 4 ноября семья подтвердила тяжёлое состояние Лидии Николаевны. Всё это время рядом с матерью находилась её дочь Ольга, которая регулярно общалась с лечащими врачами.