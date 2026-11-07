К лечению народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной незадолго до её смерти привлекали профессоров НИИ имени Склифосовского, которые одобрили действия врачей и дали дополнительные рекомендации. Об этом рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с KP.ru.

По словам Ольги, её мать находилась в московской городской больнице № 24 с 11 октября. Медики делали всё возможное, чтобы облегчить состояние 88-летней артистки, страдавшей многочисленными хроническими заболеваниями.

«Так что я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны», — призналась дочь Федосеевой-Шукшиной.

Состояние актрисы постоянно менялось: временами ей становилось лучше, затем вновь наступало ухудшение. Периодически Лидия Николаевна приходила в сознание и проявляла активность по вечерам. Для облегчения дыхания врачи подключали специальное оборудование, а Ольга всё это время находилась рядом с матерью.

В какой-то момент артистке присвоили паллиативный статус. Родственники и медики обсуждали дальнейшие варианты ухода, включая перевод в Коммунарку или возвращение домой с портативным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, однако судьба распорядилась иначе.

Сейчас семья занимается организацией похорон. Предполагается, что Лидию Николаевну похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным.