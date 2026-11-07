Лидия Федосеева-Шукшина умерла ещё вчера вечером в больнице Москвы
Федосеева-Шукшина умерла вечером 6 ноября в больнице Москвы
Обложка © ТАСС / Микляев Сергей, Жуков Вадим
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, о смерти которой стало известно 7 ноября, скончалась ещё накануне вечером в московской больнице. Об этом сообщает SHOT. Актрисе было 88 лет.
С середины октября звезда «Калины красной» находилась под наблюдением врачей из-за сердечной недостаточности. Последние недели её состояние оценивалось как тяжёлое, артистке требовалась искусственная вентиляция лёгких.
Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала SHOT, что мать могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с её вторым супругом — знаменитым писателем, актёром и режиссёром Василием Шукшиным. Однако окончательного решения пока нет.
По словам Ольги, точная информация о месте и времени прощания, а также похоронах появится в течение двух дней.
Василий Шукшин ушёл из жизни 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Он скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину» и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. С момента его смерти прошло 52 года.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной. О кончине матери также рассказала её дочь Мария Шукшина, которая обратилась к поклонникам с просьбой помолиться за артистку. За свою карьеру Федосеева-Шукшина снялась более чем в сотне фильмов, среди которых «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Вам и не снилось…».