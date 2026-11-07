Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, о смерти которой стало известно 7 ноября, скончалась ещё накануне вечером в московской больнице. Об этом сообщает SHOT. Актрисе было 88 лет.

С середины октября звезда «Калины красной» находилась под наблюдением врачей из-за сердечной недостаточности. Последние недели её состояние оценивалось как тяжёлое, артистке требовалась искусственная вентиляция лёгких.

Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала SHOT, что мать могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с её вторым супругом — знаменитым писателем, актёром и режиссёром Василием Шукшиным. Однако окончательного решения пока нет.

По словам Ольги, точная информация о месте и времени прощания, а также похоронах появится в течение двух дней.

Василий Шукшин ушёл из жизни 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Он скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину» и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. С момента его смерти прошло 52 года.