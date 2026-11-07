Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в центре Москвы. Богослужение начнётся в 11:00. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы.

«Отпевание пройдет 11 ноября в 11:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», — рассказала собеседница агентства.

Ранее появлялась информация, что церемония прощания с артисткой может состояться 10 ноября в Кунцевском зале на западе Москвы. Однако позднее семья уточнила дату проведения траурных мероприятий.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в московской больнице в возрасте 88 лет. О её смерти стало известно на следующий день. Последние недели жизни актриса находилась под наблюдением врачей из-за серьёзных проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина была одной из самых известных актрис советского кино. Широкую популярность ей принесли роли в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная». Зрителям она также запомнилась по картинам «Вам и не снилось…», «Они сражались за Родину» и «Виват, гардемарины!».

В 1984 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР. За десятилетия творческой карьеры она сыграла множество ролей в кино и на телевидении, оставив заметный след в отечественном кинематографе.

Ранее Life.ru сообщал, что Лидию Федосееву-Шукшину планируют похоронить рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказала дочь актрисы Мария Шукшина. Писатель и режиссёр Василий Шукшин скончался 2 октября 1974 года во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».