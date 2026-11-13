Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся во время съёмок двух фильмов оригинальной трилогии «Звёздных войн», продали за 4,875 млн долларов. Лот стал самым дорогим реквизитом в истории франшизы. Торги состоялись 12 ноября на аукционе Heritage Auctions, сообщается на сайте торгового дома.

Речь идёт о рукояти, которую использовали в «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращении джедая» (1983). Победившую ставку сделал участник, следивший за торгами по телефону во время прямой трансляции. Итоговая сумма включает комиссию покупателя в размере 25%.

Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Люка Скайуокера из «Империи наносит ответный удар». В июле 2026 года его продали за 3,75 млн долларов. Сам меч Вейдера годом ранее ушёл с молотка за 3,654 млн долларов на торгах Propstore. Таким образом, за год его аукционная стоимость выросла примерно на треть.

Рукоять изготовили на основе британской фотовспышки Microflash 1950-х годов. Для создания узнаваемого облика к ней добавили семь чёрных пластиковых накладок, декоративную проводку, элементы от калькулятора и кольцо для крепления к поясу. Внутреннюю конструкцию усилили, чтобы реквизит выдерживал съёмки поединков. Сменные деревянные клинки в проданный лот не вошли.

Подлинность предмета подтвердили сравнением с кадрами обеих картин. Эксперты обратили внимание на характерный изгиб кольца на рукояти и вмятину на её нижней крышке. При этом достоверно установить, использовался ли этот экземпляр ещё в первой части трилогии — «Новой надежде», — не удалось. Меч сохранил следы интенсивной эксплуатации: на корпусе есть царапины и трещины, одна из накладок сломана и утрачена.

Ранее Life.ru писал, что световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» выставили на торги аукциона с предаукционной оценкой от 1 миллиона долларов. В числе лотов были карабин Бобы Фетта из «Империя наносит ответный удар» с оценкой от 100 тыс. долларов и дуэльные мечи Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из «Мести ситхов», каждый из которых оценили минимум в 10 тыс. долларов.