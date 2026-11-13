Чайно-кофейный сервиз дочери российского императора Николая I продали во Франции за 321 440 евро. Итоговая стоимость лота более чем в четыре раза превысила верхнюю границу предварительной оценки. Торги состоялись в аукционном доме Aguttes в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен.

Изначально стоимость императорского набора оценивали в 40–80 тысяч евро. Как уточняется на сайте аукционного дома, указанная сумма продажи уже включает комиссию и налоги.

Сервиз изготовили в 1840 году в Санкт-Петербурге мастера Карл Иоганн Тегельстен и Генрих Август Ланг. Заказ предназначался для ювелирной фирмы Nicholls & Plincke, которая поставляла изделия российскому императорскому двору.

Коллекция состоит из восьми предметов: самовара, кофейника, чайника, сахарницы, молочника, ситечка, щипцов для сахара и большого овального подноса. Все они выполнены из позолоченного серебра 875-й пробы. Украшения включают растительные орнаменты, фруктовые гирлянды, изображения химер и львиных лап. Ручки некоторых изделий оформлены в виде крылатых женских фигур, олицетворяющих Психею.

По оценке экспертов Aguttes, сервиз был заказан императором Николаем I в качестве части приданого его дочери Ольги Николаевны (1822–1892). В 1846 году великая княжна вышла замуж за наследного принца Вюртемберга Карла, впоследствии ставшего королём Карлом I.

Приданое Ольги Николаевны насчитывало около 500 предметов серебряной утвари. Некоторые из них сегодня находятся в российских музеях, в том числе в петербургском Музее Фаберже, другие оказались в частных собраниях.

В аукционном доме подчеркнули, что особую ценность проданного лота представляет его сохранность: практически полный комплект императорского сервиза XIX века редко появляется на торгах.

Ранее старинный сапфир из сокровищницы российских императоров продали на аукционе Sotheby's за сумму, превышающую 411 миллионов рублей. Драгоценный камень весом почти 198 карат принадлежал династии Романовых, пережил революцию и несколько раз менял оправу. Украшение с его участием стало одним из главных лотов торгов Royal and Noble Jewels в Женеве.