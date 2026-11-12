Старинный сапфир из сокровищницы российских императоров продали на аукционе Sotheby's за сумму, превышающую 411 миллионов рублей. Драгоценный камень весом почти 198 карат принадлежал династии Романовых, пережил революцию и несколько раз менял оправу. Украшение с его участием стало одним из главных лотов торгов Royal and Noble Jewels в Женеве.

За цейлонский сапфир, закреплённый в браслете ювелирного дома Cartier, заплатили 4,1 миллиона швейцарских франков (около 411,1 миллиона рублей). Предварительная оценка составляла 850 тысяч — 1,7 миллиона франков. Таким образом, итоговая стоимость превысила верхнюю границу прогноза аукционного дома более чем в 2,4 раза. Начальная ставка составляла 600 тысяч франков.

Сам камень имеет подушкообразную форму и весит 197,80 карата. Его датируют XIX веком. Он установлен в платиновый браслет геометрического дизайна, украшенный бриллиантами. В центре предусмотрена сменная вставка из гравированного горного хрусталя. Нынешнюю оправу Cartier создал примерно в 2015 году.

История сапфира связана с императрицей Марией Фёдоровной, супругой Александра III и матерью Николая II. Согласно каталогу Ферсмана, составленному в 1924–1926 годах, камень находился в бриллиантовой оправе работы Фаберже. Вместе с другим сапфиром весом 249,25 карата он составлял пару украшений, которые императрица надевала на костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году.

После революции драгоценность попала в число коронных камней, проданных советскими властями за границу. В 1927 году её приобрела американская светская дама и певица Ганна Вальска. Тогда сапфир был установлен в качестве центральной подвески на длинном ожерелье. Впоследствии украшение неоднократно переделывали, а камень появлялся на торгах Sotheby's в 1971 и 1992 годах.