Люк, я твой лот: Световой меч Дарта Вейдера выставлен на аукцион

Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» выставят на торги Heritage Auctions 12 ноября. Предаукционная оценка лота начинается от 1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Меч Дарта Вейдера. Фото © Heritage Auctions

Меч Дарта Вейдера. Фото © Heritage Auctions

Реквизит использовали в дуэлях Вейдера с Люком Скайуокером, в том числе в сцене, в которой ситх раскрывает герою правду о его происхождении. Подлинность меча подтвердили сопоставлением с кадрами фильмов.

Торги Ultimate Star Wars Auction охватят реквизит из девяти эпизодов киносаги, а также других фильмов и сериалов франшизы. В числе лотов — карабин Бобы Фетта из «Империя наносит ответный удар» с оценкой от 100 тыс. долларов и дуэльные мечи Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из «Мести ситхов», каждый из которых оценили минимум в 10 тыс. долларов.

Среди других предметов — подписанный актёром Энтони Дэниелсом третий вариант сценария оригинальных «Звёздных войн» 1977 года, рука куклы Йоды и шлем пилота истребителя TIE из «Изгоя-один. Звёздные войны: Истории».

А ранее Life.ru писал, что в июле был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» на аукционе Heritage Auctions за 3,75 миллиона долларов. Достигнутая цена стала абсолютным рекордом для оригинального реквизита франшизы «Звёздные войны». Предыдущее достижение держалось с 2023 года, когда за модель крестокрыла из космической битвы самого первого фильма («Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда») отдали 3 миллиона 135 тысяч долларов.