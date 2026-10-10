Люк, я твой лот: Световой меч Дарта Вейдера выставлен на аукцион
Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн
Обложка © кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар», режиссёр Ирвин Кершнер, сценарист Джордж Лукас
Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» выставят на торги Heritage Auctions 12 ноября. Предаукционная оценка лота начинается от 1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.
Реквизит использовали в дуэлях Вейдера с Люком Скайуокером, в том числе в сцене, в которой ситх раскрывает герою правду о его происхождении. Подлинность меча подтвердили сопоставлением с кадрами фильмов.
Торги Ultimate Star Wars Auction охватят реквизит из девяти эпизодов киносаги, а также других фильмов и сериалов франшизы. В числе лотов — карабин Бобы Фетта из «Империя наносит ответный удар» с оценкой от 100 тыс. долларов и дуэльные мечи Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из «Мести ситхов», каждый из которых оценили минимум в 10 тыс. долларов.
Среди других предметов — подписанный актёром Энтони Дэниелсом третий вариант сценария оригинальных «Звёздных войн» 1977 года, рука куклы Йоды и шлем пилота истребителя TIE из «Изгоя-один. Звёздные войны: Истории».
А ранее Life.ru писал, что в июле был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» на аукционе Heritage Auctions за 3,75 миллиона долларов. Достигнутая цена стала абсолютным рекордом для оригинального реквизита франшизы «Звёздные войны». Предыдущее достижение держалось с 2023 года, когда за модель крестокрыла из космической битвы самого первого фильма («Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда») отдали 3 миллиона 135 тысяч долларов.
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