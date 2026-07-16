Отрезанная рука в комплекте: Меч Люка Скайуокера ушёл с молотка за рекордные $3,75 млн
Оригинальный меч Люка Скайуокера вместе с протезом руки продан за $3,75 млн
Обложка © кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», реж. Ирвин Кершнер, сц. Ли Брэкетт, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас
Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» продан на аукционе Heritage Auctions за 3,75 миллиона долларов. Итоговую сумму и подробности сделки раскрыл The Hollywood Reporter.
Имя покупателя не разглашается. Достигнутая цена стала абсолютным рекордом для оригинального реквизита франшизы «Звёздные войны». Предыдущее достижение держалось с 2023 года, когда за модель крестокрыла из космической битвы самого первого фильма («Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда») отдали 3 миллиона 135 тысяч долларов.
Проданный меч фигурирует в ключевой сцене саги. Именно с этим оружием в руках Люк теряет кисть в поединке с Дартом Вейдером, после чего зрители впервые слышат легендарную фразу: «Я — твой отец».
Исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена назвал лот одним из важнейших сохранившихся артефактов киносаги. Он подчеркнул, что коллекционеры боролись не просто за реквизит, а за подлинный фрагмент современной мифологии, который навсегда изменил ход повествования и остался в истории мирового кинематографа.
Меч создал Стюарт Фриборн, ведущий гримёр оригинальной трилогии, приложивший руку и к образу мастера Йоды. В аукционный дом раритет поступил напрямую от наследников мастера.
Ранее в Великобритании с молотка ушёл редчайший экземпляр 1-го издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Лот в мягкой обложке, проданный за 17 тысяч фунтов стерлингов, почти 3 десятилетия хранился на чердаке у жительницы Эдинбурга Катрины Макникол.
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