Отрезанная рука в комплекте: Меч Люка Скайуокера ушёл с молотка за рекордные $3,75 млн

Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» продан на аукционе Heritage Auctions за 3,75 миллиона долларов. Итоговую сумму и подробности сделки раскрыл The Hollywood Reporter.

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера вместе с рукой. Фото © Heritage Auctions

Имя покупателя не разглашается. Достигнутая цена стала абсолютным рекордом для оригинального реквизита франшизы «Звёздные войны». Предыдущее достижение держалось с 2023 года, когда за модель крестокрыла из космической битвы самого первого фильма («Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда») отдали 3 миллиона 135 тысяч долларов.

Проданный меч фигурирует в ключевой сцене саги. Именно с этим оружием в руках Люк теряет кисть в поединке с Дартом Вейдером, после чего зрители впервые слышат легендарную фразу: «Я — твой отец».

Исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена назвал лот одним из важнейших сохранившихся артефактов киносаги. Он подчеркнул, что коллекционеры боролись не просто за реквизит, а за подлинный фрагмент современной мифологии, который навсегда изменил ход повествования и остался в истории мирового кинематографа.

Меч создал Стюарт Фриборн, ведущий гримёр оригинальной трилогии, приложивший руку и к образу мастера Йоды. В аукционный дом раритет поступил напрямую от наследников мастера.

Ранее в Великобритании с молотка ушёл редчайший экземпляр 1-го издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Лот в мягкой обложке, проданный за 17 тысяч фунтов стерлингов, почти 3 десятилетия хранился на чердаке у жительницы Эдинбурга Катрины Макникол.