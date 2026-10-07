Знаменитый топор Джека Николсона из «Сияния» продадут на аукционе

Топор, которым герой Джека Николсона орудовал в знаменитой сцене фильма «Сияние», выставят на аукцион вместе с сотнями других предметов из личного архива режиссёра Стэнли Кубрика. Об этом сообщает The Guardian.

Торги пройдут в лондонском аукционном доме Bonhams 3 февраля 2027 года. Стоимость топора из «Сияния» предварительно оценивается в £30–50 тыс. Именно этим реквизитом персонаж Николсона Джек Торранс пытался прорубиться через дверь к своей жене.

Самым дорогим лотом может стать модель «Звёздного ребёнка» из финальной сцены фильма «2001 год: Космическая одиссея». Оригинальный реквизит изображает светящийся человеческий зародыш и, по оценке Bonhams, способен уйти с молотка за сумму до £800 тыс.

В коллекцию также вошли голубые платья сестёр-близнецов из «Сияния», режиссёрское кресло Кубрика, хлопушки с его фильмов, костюмы из «С широко закрытыми глазами», а также рабочие сценарии с личными пометками режиссёра.

Перед торгами часть коллекции покажут публике. Выставки начнутся в Нью-Йорке 16 октября, затем экспонаты представят в Лос-Анджелесе и Париже. Финальная экспозиция в Лондоне пройдёт с 18 января по 2 февраля 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что на аукционе в США продали секретный документ с подписью Иосифа Сталина за 13 764 доллара. Бумага времён Второй мировой войны содержала план защиты Таллина, Риги и Варшавы после освобождения от немецких войск.