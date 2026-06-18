Секретный документ с подписью Сталина продали на аукционе в США за $13 764

Документ времён Второй мировой войны с подписью Иосифа Сталина и пометкой «совершенно секретно» продали на аукционе RR Auction за 13 764 доллара. В нём содержится план развёртывания средств противовоздушной обороны для защиты Таллина, Риги и Варшавы после их освобождения от немецких войск. Об этом свидетельствует карточка товара.

«Директива времён Второй мировой войны на русском языке, подписанная «И. Сталиным», три страницы, формат 8,25 × 11,75, 28 сентября 1944 года. Документ имеет гриф «совершенно секретно» и адресован «Верховному Главнокомандующему, маршалу Советского Союза, товарищу Сталину», — говорится в описании лота.

Документ был подготовлен по личным указаниям Сталина и представлен ему на утверждение. На первой странице сохранилась его подпись, выполненная синим карандашом. Также материал подписан командующим артиллерией Красной армии Николаем Вороновым. В нём перечислены силы и средства, предназначенные для обороны, включая зенитную артиллерию, радиолокационные станции, прожекторы и авиацию.

Ранее стало известно, что правительство Грузии намерено выставить на торги уникальную коллекцию вин, которую собирал Иосиф Сталин. Всего в погребах около 40 000 редких грузинских и французских экземпляров. До революции эти бутылки хранились в погребах императорской семьи Романовых. После прихода к власти советское руководство конфисковало запасы. Вырученные средства Тбилиси направит на открытие школы виноделия.