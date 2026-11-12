Звёзды культового сериала «Кадетство» Александр Головин и Борис Корчевников вновь встретились спустя 20 лет после выхода проекта на экраны. Исполнители ролей бунтаря Максима Макарова и образцового суворовца Ильи Синицына устроили трогательное воссоединение, кадрами которого Головин поделился в соцсетях.

Актёр приехал к бывшему коллеге на работу и не смог скрыть радости, когда тот появился в дверях. Встретившись, артисты тепло поприветствовали друг друга, словно вновь оказались на съёмочной площадке сериала, который когда-то сделал их кумирами миллионов зрителей.

«Сильный духом человек, настоящий мужчина, пример для всех. Ты навсегда в моём сердце, родной», — написал Головин под совместным снимком с Корчевниковым.

В этом году «Кадетство» отмечает 20-летие со дня премьеры. История воспитанников Суворовского училища впервые появилась на СТС 4 сентября 2006 года и продержалась в эфире три сезона, до декабря 2007-го. За это время зрители успели полюбить как непокорного Макарова, которого отец отправил в училище на перевоспитание, так и рассудительного Синицына, всегда старавшегося поступать по совести.

После завершения сериала карьеры актёров сложились по-разному. Головин продолжил сниматься в кино и телепроектах, включая франшизу «Ёлки» и «Папины дочки», а Корчевников сосредоточился на телевидении. Сейчас он известен как ведущий программы «Судьба человека» и генеральный директор телеканала «Спас».

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как изменились главные герои «Кадетства» и сложились их судьбы после окончания съёмок. В частности, исполнитель роли Степана Перепечко Павел Бессонов на некоторое время оставил актёрскую профессию и пробовал себя в других сферах, а Аристарх Венес, сыгравший Илью Сухомлина, продолжил карьеру в кино, появившись в сериале «Закон каменных джунглей». Артур Сопельник также остался востребованным актёром.