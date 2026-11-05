Актёры сериала «Кухня» встретились за ужином в ресторане спустя десять лет после выхода финальной серии. Кадрами со встречи поделилась в соцсети Ольга Кузьмина, сыгравшая официантку Настю.

Актёры из «Кухни» вновь встретились. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kuzmummy

Кузьмина назвала ужин спонтанной «встречей выпускников». По её словам, коллеги решили собраться без повода, и большинству удалось приехать. «За столько лет «Кухня» нас связала какими-то родственными узами!» — написала актриса.

К Кузьминой присоединились Елена Подкаминская, Ирина Темичева, Михаил Башкатов, Никита Тарасов, Жаныл Асанбекова, Мария Горбань, Сергей Лавыгин и Валерия Федорович.

Оригинальная «Кухня» выходила на СТС с 2012 по 2016 год. После финала история продолжилась в сериале «Отель Элеон».

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