«Интерны» вернутся в эфир спустя 10 лет в старом составе

ТНТ планирует выпустить продолжение «Интернов» с прежним актёрским составом спустя десять лет после завершения сериала. Вместе с медицинским ситкомом в новом сезоне вернутся «Реальные пацаны», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Последняя серия «Интернов» вышла 25 февраля 2016 года. За время существования проекта зрители увидели 14 сезонов и два новогодних спецвыпуска. Продолжение планируют выпустить со старым актёрским составом. Также канал готовит продолжения «Универа», «СашиТани», «Полярного», «Патриота» и «Гусара». В пятом сезоне «Жуков» герои впервые встретят на экране Новый год.