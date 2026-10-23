«Интерны» вернутся в эфир спустя 10 лет в старом составе
Обложка © «Интерны», режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда, сценаристы Александр Кагарманов, Максим Пешков, Сергей Нотариус
ТНТ планирует выпустить продолжение «Интернов» с прежним актёрским составом спустя десять лет после завершения сериала. Вместе с медицинским ситкомом в новом сезоне вернутся «Реальные пацаны», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Последняя серия «Интернов» вышла 25 февраля 2016 года. За время существования проекта зрители увидели 14 сезонов и два новогодних спецвыпуска. Продолжение планируют выпустить со старым актёрским составом. Также канал готовит продолжения «Универа», «СашиТани», «Полярного», «Патриота» и «Гусара». В пятом сезоне «Жуков» герои впервые встретят на экране Новый год.
Напомним, в 2026 году Анна Хилькевич вновь сыграла Машу Белову в сериале «Универ. 15 лет спустя». Кроме того, в сентябре актриса стала ведущей шоу «Хочу на ТНТ».