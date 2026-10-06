В России их любят больше, чем на родине: 6 иностранных актёров, которые прославились у нас

Иностранные актёры снимались в нашем кино ещё в советские годы, но чаще всего дело ограничивалось эпизодом или гостевой ролью. Однако есть артисты, для которых Россия стала настоящим вторым домом. Многие из них учились в лучших театральных вузах, выходили на сцену и получали главные роли, о которых на родине не могли и мечтать. Кого-то зритель полюбил за одного-единственного персонажа, кто-то годами не сходил с экранов. Life.ru вспоминает шесть иностранцев, которые прославились в российских фильмах и сериалах.

Милош Бикович: сербская звезда «Холопа»

Милош Бикович: сербский актёр и звезда «Холопа». Фото © кадр из фильма «Холоп», режиссёр Клим Шипенко, сценарист Дарья Грацевич и др.

Милош Бикович родился в 1988 году в Белграде. Отец будущего актёра работал экономистом, мать занималась с детьми с нарушениями речи. Родители развелись, когда мальчику было всего полгода, отец уехал в Германию, и Милоша вместе со старшим братом растила мама. В детстве Бикович успевал всё: читал книги по истории, играл в баскетбол, плавал и ходил на боевые искусства. А в одиннадцать лет пережил бомбардировку Белграда и долгие дни в бомбоубежище.

Вскоре Милош пришёл в театральную студию и даже стал ведущим детской передачи. Потом был Белградский институт искусств и служба в Национальном театре. В кино серб дебютировал в сериале «Доллары приходят», а первую главную роль сыграл в фильме «Монтевидео: Божественное видение». В 2014 году Никита Михалков позвал Биковича в «Солнечный удар». Дальше были «Отель Элеон», «Лёд», «Вызов» и, конечно, «Холоп» с его богатым бездельником Гришей. Сегодня Милош Бикович — один из самых востребованных актёров страны.

Один Байрон: американец из «Интернов»

Один Байрон: американский актёр из сериала «Интерны». Фото © кадр из сериала «Интерны», режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др.

Один Байрон появился на свет в 1984 году в городе Дулут в штате Миннесота. Отец владел лесопилкой, мама работала администратором в клинике и с детства водила сына по театрам, музеям и галереям. Мальчик окончил музыкальную школу, а потом учился на факультете музыкального театра в Мичиганском университете. На третьем курсе ему предложили съездить на стажировку за границу. Байрон поискал варианты в интернете и выбрал трёхмесячную программу в Школе-студии МХАТ.

Москва так понравилась американцу, что он попросился остаться насовсем. Байрона зачислили сразу на второй курс к Константину Райкину, а после выпуска взяли в «Сатирикон». В кино Один дебютировал в сериале «Иван Грозный» в роли американского посла. Царей на экране вообще играли многие, и проверить себя можно в тесте на знание советских фильмов по историческому герою. Славу Байрону принёс доктор Фил Ричардс из «Интернов». В 2022 году актёр уехал в Берлин.

Стивен Окснер: поклонник Чехова из Колорадо

Стивен Окснер: американец из фильма «Движение вверх». Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Стивен Окснер родился в 1988 году в Колорадо-Спрингс. Читать Стивен не любил, пока в четырнадцать лет ему не попалась чеховская «Чайка». Тогда он и решил стать актёром, а позже ради системы Станиславского переехал в Москву. Окснер учился в Школе-студии МХАТ и ГИТИСе. Кстати, именно там Андрей Миронов когда-то заметил студентку Екатерину Градову, а почему актриса потом рассталась с мужем и жалела об этом, знают немногие. В кино он дебютировал в «Движении вверх».

Пьер Бурель: француз с саратовской закалкой

Пьер Бурель: французский актёр из сериала «Кухня». Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Пьер Бурель родился в 1983 году во французском городке Мон-Сен-Эньян и окончил актёрский факультет консерватории в Руане. В двадцать лет он решил продолжить учёбу в России и поступил в Саратовский театральный институт. После выпуска Бурель вернулся во Францию, но ролей там предлагали мало, и одно время актёр даже работал помощником офтальмолога. В итоге Пьер выбрал Россию. Зрители знают его по «Кухне», где он сыграл французского друга Кати, и по «Тайфуну».

Павел Делонг: поляк из «Списка Шиндлера»

Павел Делонг: польский актёр из «Списка Шиндлера». Фото © кадр из фильма «Список Шиндлера», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Стивен Зеллиан и др.

Павел Делонг родился в 1970 году в Кракове и в 1993 году окончил местную театральную школу имени Людвика Сольского. В том же году он дебютировал в кино, и сразу у Спилберга: в «Списке Шиндлера» поляк сыграл Долека Хоровица. В 2008 году Делонг переехал в Россию, где снимался в «В июне 41-го» и «Викинге». Военное кино богато на съёмочные тайны, взять хотя бы историю о том, как снимали роды радистки Кэт в «17 мгновениях весны». В 2022 году Делонг вернулся в Польшу.

Агата Муцениеце: латышка из «Закрытой школы»

Агата Муцениеце: латвийская актриса из сериала «Закрытая школа». Фото © VK / Агата Дранга (Муцениеце)

Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге и с детства занималась в театральной студии. После школы она поступила в Латвийский университет на китайскую филологию, но через год бросила учёбу, поработала моделью в Европе и в 2008 году переехала в Москву. Там Агата окончила ВГИК с красным дипломом. Славу ей принесла Даша Старкова из «Закрытой школы». Российского паспорта у актрисы до сих пор нет: латвийские законы не разрешают ей двойное гражданство.

Судьбы героев нашей подборки сложились по-разному. Одни нашли в России вторую родину и до сих пор получают здесь главные роли. Другие в какой-то момент собрали чемоданы и уехали, но доктора Ричардса и Долека Хоровица зрители помнят до сих пор. Ясно одно: русская театральная школа умеет влюблять в себя людей с разных концов света. А звёздные биографии вообще редко идут по прямой, и в этом легко убедиться, если вспомнить, как жизнь разбросала Джима, Стифлера, Мишель и Надю из «Американского пирога».