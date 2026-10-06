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Опубликовано 6 октября, 17:57

Роскомнадзор потребовал взыскать с Анны Семак более 11 тысяч рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annas_secret_garden

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annas_secret_garden

Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать с Анны Семак, супруги главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей. Заявление о выдаче судебного приказа поступило 2 октября и пока не рассмотрено.

Основание требований в опубликованных материалах дела не уточняется. Предположительно, речь может идти о задолженности по обязательным отчислениям с доходов от интернет-рекламы.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода, полученного от соответствующих услуг. За полнотой и своевременностью таких платежей следит Роскомнадзор.

Ранее ведомство уже обращалось в суд с аналогичными требованиями к другим публичным людям и блогерам. Среди них были Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева, Валентин Петухов, известный как Wylsacom, и Фёдор Смолов. Анна Семак ведёт блог и является автором нескольких книг. С Сергеем Семаком она состоит в браке с 2008 года.

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Ранее Life.ru писал о судебном разбирательстве Роскомнадзора с Александрой Савельевой. Тогда ведомство потребовало взыскать с певицы задолженность по обязательному сбору с доходов от интернет-рекламы. Позднее суд обязал Савельеву выплатить более 40 тысяч рублей.

Больше новостей о звёздах и шоу-бизнесе — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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