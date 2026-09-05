«Нужно было успокоиться»: Семак рассказал, почему ушёл после жёлтой карточки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему покинул техническую зону после получения жёлтой карточки в матче РПЛ с ЦСКА. Специалист заявил журналистам, что сделал это, чтобы не допустить лишних эмоций.

После игры седьмого тура чемпионата России, в которой «Зенит» дома уступил ЦСКА со счётом 1:2, Семак рассказал журналистам о конфликте с защитником армейцев Жоао Виктором.

Эпизод произошёл на седьмой минуте встречи: мяч вышел за пределы поля, тренер «Зенита» взял его в руки, после чего к нему подошёл бразильский защитник ЦСКА. Между участниками произошёл контакт, и арбитр показал обоим жёлтые карточки. Семак заявил, что не понял решения судьи и решил уйти в подтрибунное помещение, чтобы успокоиться.

«Почему я ушёл после карточки? Просто у меня не было слов. Ответа я не получил, за что получил карточку. Думал, если останусь, начну высказывать позицию. Нужно было успокоиться», — сказал тренер.

По словам Семака, такой шаг помог ему избежать возможного повторного предупреждения и сохранить спокойствие во время матча.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в матче седьмого тура РПЛ. Армейцы выиграли встречу в Санкт-Петербурге со счётом 2:1 благодаря дублю Ивана Облякова и поднялись на второе место в турнирной таблице.