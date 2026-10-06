«Потому что я не ношу лифчик?» Инстасамка отреагировала на отмену концертов за границей

Инстасамка (Дарья Зотеева) сообщила об отмене своих концертов в Казахстане и Лондоне. Об этом певица рассказала в соцсетях, пообещав вместо сорванных выступлений провести онлайн-шоу.

«Сначала мои концерты отменили в Казахстане. Это всё потому, что я не ношу лифчик? Потом мои концерты отменили в Лондоне. Друзья, лично мне найти сейчас площадку для выступления с тем материалом, который я хочу, и с тем материалом, который любите вы, очень сложно», — заявила артистка.

Лондонское выступление было запланировано на 14 ноября. Ранее площадка отказалась от проведения концерта после жалоб активистов. При этом вокруг выступления возникла путаница с местом проведения: шоу первоначально заявляли на одной площадке, затем сообщалось о его переносе в клуб For Your Eyes Only. В итоге концерт в британской столице был отменён.

Проблемы возникли и с гастролями в Казахстане. Ещё в августе билеты на выступления певицы в семи городах исчезли из продажи. До этого местные активисты требовали отменить концерты, критикуя нецензурную лексику и провокационный характер её творчества.

Вместо зарубежных шоу Зотеева решила провести онлайн-концерт, который смогут посмотреть поклонники из разных стран. По словам певицы, в программу войдут в том числе наиболее откровенные и провокационные композиции.

Летом Life.ru рассказывал, как Инстасамка объявила о переезде в Дубай и планах выйти на западную аудиторию. Певица заявила, что в России уже «достигла потолка» и намерена двигаться дальше, рассчитывая на международный успех. По словам Дарьи Зотеевой, ради этого она начала переводить свои треки на английский язык и строить карьеру за пределами отечественной индустрии. Артистка подчёркивала, что в России у неё уже были крупные контракты и высокие гонорары, поэтому следующим шагом она называла попытку «покорить мир».