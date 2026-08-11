«В России я сделала всё»: Инстасамка с концами уехала в Дубай, замахнувшись на «весь мир»

Инстасамка навсегда покинула Россию, чтобы замахнуться на западную аудиторию. В социальных сетях Дарья Зотеева рассказал, что с концами перебралась в Дубай, в причин для отъезда много, но главная — в том, что рэперше стало «тесно» в отечественной индустрии.

«Я считаю, что в России я уже сделала всё, что только можно, и мне пора двигаться дальше. В России, я считаю, что достигла своего потолка. У меня там было всё. У меня были самые крутые контракты и одни из самых больших гонораров во всей индустрии. Следующий мой шаг — это [покорить] мир», — рассказала певица.