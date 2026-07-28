«Самое место»: Сбежавших из России артистов предложили отправить на доску позора

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с инициативой разместить на доске позора российских артистов, которые покинули страну и, по его словам, дискредитируют её за рубежом. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся её дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чьё творчество они слушают», — сказал он.

Он также заявил, что такие деятели культуры должны навсегда лишиться возможности получать доход в России. По его словам, они пренебрегли интересами и ценностями своей Родины. Председатель крымского парламента считает, что взамен они предпочли «дешевую и лицемерную похвалу западной публики».

Ранее о своём отношении к России рассказал уехавший в США стендап-комик Данила Поперечный*. Он заявил, что, несмотря на переезд, по-прежнему испытывает тёплые чувства к стране. По словам юмориста, после одного из интервью, где он рассказал, по чему скучает в России, в его адрес последовала критика.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.