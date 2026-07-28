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28 июля, 11:31

«Самое место»: Сбежавших из России артистов предложили отправить на доску позора

В Крыму предложили создать доску позора для уехавших из России артистов

Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с инициативой разместить на доске позора российских артистов, которые покинули страну и, по его словам, дискредитируют её за рубежом. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся её дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чьё творчество они слушают», — сказал он.

Он также заявил, что такие деятели культуры должны навсегда лишиться возможности получать доход в России. По его словам, они пренебрегли интересами и ценностями своей Родины. Председатель крымского парламента считает, что взамен они предпочли «дешевую и лицемерную похвалу западной публики».

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* Внесён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

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Милена Скрипальщикова
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