Сбежавший в США комик Поперечный* признался в любви к России

Сбежавший из России в США стендапер Данила Поперечный* высказался о своей любви к родине в видео на YouTube. По словам комика, он столкнулся с критикой после недавнего интервью, в котором рассказал, по каким вещам скучает по России.

«Я не понимаю, как это может кого-то задевать, учитывая, что я жил там, я любил это место и до сих пор люблю», — заявил он.

Юморист также отметил, что его расстраивают растущие недопонимания между эмигрировавшими коллегами и теми, кто остался в стране. Тем не менее возвращаться на родину Поперечный* пока не планирует. Он объяснил эмиграцию практическими причинами: в США у него появилось больше возможностей для профессиональной деятельности и самореализации.

Комик вместе с супругой переехал в Лос-Анджелес в январе 2023 года и в июне того же года продал квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. Сейчас он продолжает обустраивать жизнь за границей и чувствует себя комфортно.

Кстати, беременная жена комика продолжает наблюдаться у российских врачей, несмотря на эмиграцию. Пара начала встречаться в 2021 году, летом 2022-го сыграла свадьбу и перебралась в США. Вокруг них время от времени возникали слухи о проблемах в отношениях, которые супруги опровергали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.