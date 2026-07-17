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17 июля, 09:48

Сбежавший в США комик Поперечный* признался в любви к России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spoontamer

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spoontamer

Сбежавший из России в США стендапер Данила Поперечный* высказался о своей любви к родине в видео на YouTube. По словам комика, он столкнулся с критикой после недавнего интервью, в котором рассказал, по каким вещам скучает по России.

«Я не понимаю, как это может кого-то задевать, учитывая, что я жил там, я любил это место и до сих пор люблю», — заявил он.

Юморист также отметил, что его расстраивают растущие недопонимания между эмигрировавшими коллегами и теми, кто остался в стране. Тем не менее возвращаться на родину Поперечный* пока не планирует. Он объяснил эмиграцию практическими причинами: в США у него появилось больше возможностей для профессиональной деятельности и самореализации.

Комик вместе с супругой переехал в Лос-Анджелес в январе 2023 года и в июне того же года продал квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. Сейчас он продолжает обустраивать жизнь за границей и чувствует себя комфортно.

Кстати, беременная жена комика продолжает наблюдаться у российских врачей, несмотря на эмиграцию. Пара начала встречаться в 2021 году, летом 2022-го сыграла свадьбу и перебралась в США. Вокруг них время от времени возникали слухи о проблемах в отношениях, которые супруги опровергали.

Обсчитали, обманули, заковали в кредит: как Незлобин и Поперечный бежали в США за счастьем, а попали в кабалу
Обсчитали, обманули, заковали в кредит: как Незлобин и Поперечный бежали в США за счастьем, а попали в кабалу

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* Внесён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

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Николь Вербер
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